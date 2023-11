Horner wijst naar vader Hamilton na interesse-uitspraken

Christian Horner zag niet aankomen dat zijn uitspraken over Lewis Hamilton zo groot in het nieuws zouden komen. De Britse Red Bull Racing-teambaas beweerde eerder deze week dat iemand het kamp Hamilton had geïnformeerd naar een zitje. Hij wijst nu naar Hamiltons vader en hij zwakt zijn woorden af.

Horner zorgde vlak voor de start van het raceweekend in Abu Dhabi voor een klein relletje. Hij liet in een interview met de Daily Mail namelijk weten dat iemand uit de entourage van Hamilton had gevraagd naar de mogelijkheden voor een zitje. Het zorgde voor verbazing bij Hamilton zelf, de Britse Mercedes-coureur ontkende dat er zoiets was gebeurd. Hamilton beweerde zelfs dat Horner degene was die contact had gezocht.

Tijdens de persconferentie voor de teambazen in Abu Dhabi reageerde Horner op de zaak. De Brit had niet verwacht dat het onderwerp zo breed zou worden opgepakt. Hij legde nogmaals zijn deel van het verhaal uit: "Het is heel normaal dat coureurs, diens vertegenwoordigers of diens ouders op een gegeven moment het gesprek aangaan op het moment dat het minder goed loopt. Laten we eerlijk zijn, Lewis heeft al twee jaar lang geen Grand Prix meer gewonnen."

Vader

Horner zei dat tegen de Daily Mail dat Red Bull niet op de interesse van Hamilton is ingegaan. Hij erkent nu ook dat er nooit echte gesprekken zijn geweest: "We hebben niet direct met Lewis gesproken en er is ook nooit sprake geweest van een beschikbaar zitje. Ik ken zijn vader Anthony Hamilton al heel lang. Hij is een trotse racevader en het is logisch dat er op een geven moment in de hele paddock vragen worden gesteld. Er is nooit gericht gesproken en het is nooit duidelijk wie de vertegenwoordiger is van wie. Maar, als twee mensen dezelfde achternaam hebben, dan moet je er vanuit gaan dat het wat duidelijker is."

Vraag

Horner wil niet duidelijk aangeven waar hij precies over heeft gesproken met de vader van Hamilton. De Britse teambaas blijft er geheimzinnig over doen: "Los van een paar beleefdheden over en weer is er nooit gevraagd of er iemand voor Red Bull kan rijden in 2024. Tenzij Anthony dat zitje zelf wilden hebben! Misschien kun je je wel voorstellen dat we tijdens het seizoen veel coureurs hebben gehad van wie we iets hoorden."