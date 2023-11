Newey zag porpoising-problemen aankomen: "Verrast dat niemand het door had"

Sinds er in 2022 nieuwe technische reglementen gelden in de Formule 1, is het team van Red Bull Racing oppermachtig. De Oostenrijkse renstal profiteert van de kennis en kunde van topontwerper Adrian Newey. De Brit laat weten dat hij verrast was dan niet alle teams zich hadden voorbereid op porpoising.

Vorig jaar maakte het welbekende ground effect zijn herintrede in de Formule 1. Alle teams zochten naar een manier om een zo snel mogelijk auto te ontwikkelen, maar veel van hen liepen tegen een probleem aan. Meerdere teams hadden namelijk last van porpoising, het stuiteren van de auto. Red Bull had hier geen problemen mee en dat kwam mede door de kennis van de ervaren ontwerper Newey.

Newey werkte in een ver verleden voor het team van Fittipaldi en daar kwam hij erachter hoe erg de problemen met het gestuiter konden zijn. In gesprek met de BBC laat hij weten dat het voor hem een verrassing was dat andere teams dit niet door hadden: "Ik denk dat wij nu het ontwerp van de auto snel goed hadden door verschillende redenen. We keken naar de luchtstromen en we begrepen wat er nodig was. En ja, we keken ook naar het stuiterprobleem. Eerlijk gezegd was ik ook wel verbaasd dat niemand het aan zag komen, want het was in de jaren '80 zeker een probleem."