Marko bevestigt Hamilton-geruchten: "Maar 2021 zit nog te diep bij Max"

De uitspraken van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner over Lewis Hamilton zijn het gesprek van de dag. Horner beweerde dat de entourage van Hamilton contact had gezocht over een mogelijke stoeltje. Hamilton ontkent deze verhalen, maar volgens Helmut Marko is er echt contact geweest.

Red Bull-teambaas zorgde vlak voor de start van het raceweekend in Abu Dhabi voor een kleine rel. In een interview met de Daily Mail meldde Horner dat mensen uit de entourage van Hamilton contact hadden gezocht over een mogelijk stoeltje bij Red Bull. Volgens Hamilton klopt hier helemaal niets van, maar bij Red Bull zijn ze zeker van hun zaak. Een woordvoerder van Red Bull liet aan de BBC weten dat de vader van Hamilton contact heeft gezocht met Horner.

Het is niet duidelijk of er meer mensen uit de kring van Hamilton contact hebben gezocht met Horner en Red Bull. Red Teamadviseur Helmut Marko laat aan OE24 weten dat Horner gelijk heeft. De Oostenrijkse adviseur meldt gelijk ook dat een deal onmogelijk was geweest: "Ja, er is contact geweest. Maar, Verstappen en Hamilton in één team functioneert gewoon niet. Bij Max zit wat er in 2021 is gebeurd nog te diep." Marko verwijst hier naar het incident in Silverstone waar Verstappen door Hamilton van de baan werd getikt.