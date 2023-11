Horner blijft achter Hamilton-gerucht staan: "In het verleden vaker gebeurd"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zorgde vlak voor de start van het raceweekend in Abu Dhabi voor de nodige ophef. Horner beweerde namelijk dat de entourage van Lewis Hamilton contact had gezocht over een mogelijk zitje bij Red Bull. Hamilton ontkent, maar volgens Horner liggen de zaakjes iets anders.

Horner zorgde een dag voor de start van het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi voor een kleine rel. De Britse Red Bull-teambaas vertelde aan de Daily Mail dat Red Bull eerder dit jaar was benaderd door de entourage van Lewis Hamilton. Er werd geïnformeerd of er mogelijk een zitje beschikbaar was bij Red Bull. In Abu Dhabi werd Hamilton hier naar gevraagd. De zevenvoudig wereldkampioen gaf aan dat niet zijn team, maar Horner contact had gezocht.

logisch

Horner blijft echter bij zijn verhaal. In Abu Dhabi reageert de Red Bull Racing-teambaas op de ontkenning van Hamilton. In gesprek met RACER spreekt Horner zich uit: "Het is logisch dat mensen om hem heen op een gegeven moment de hand reiken. Hij heeft een moeilijk jaar achter de rug. Voor hij weer een contract bij Mercedes tekende, was het logisch dat de mensen om hem heen contact opnamen om te kijken wat de opties zijn. Daar is niets ongewoons aan, het is iets dat in het verleden is gebeurd en het is niet uniek voor Lewis."

Onwaarschijnlijk

Horner denkt echter niet dat het tot een deal zou zijn gekomen met Hamilton. De Red Bull-teambaas denkt dat het 'hoogst onwaarschijnlijk' is dat Hamilton een duo gaat vormen met Max Verstappen: "Lewis is duidelijk blij met waar hij nu is, hij heeft daar een contract voor langere tijd getekend. De fans kunnen er van watertanden, maar het zou belangrijk chaotisch zijn om zoiets voor elkaar te krijgen! We zijn echter enorm blij met ons huidige rijdersduo."