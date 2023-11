Hamilton lacht om uitspraken Horner: "Hij wilde een meeting organiseren"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zorgde vlak voor de start van het raceweekend in Abu Dhabi voor een beetje ophef. Hij stelde namelijk dat Lewis Hamilton interesse toonde in een zitje bij Red Bull. Hamilton heeft geen idee waar Horner het over heeft, volgens hem probeerde de Red Bull-teambaas wel een meeting te organiseren.

Christian Horner gaf een interview aan de Daily Mail en in dat vraaggesprek deed hij een aantal opvallende uitspraken over Lewis Hamilton. Hij stelde namelijk dat de entourage van de zevenvoudig wereldkampioen interesse toonde in een zitje bij Red Bull. Horner zei ook dat Hamilton gesprekken voerde met Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen tekende enkele maanden geleden een nieuw contract bij Mercedes.

Meeting

Op het circuit van Yas Marina reageerde Hamilton voor het eerst op de verhalen van Horner. De Britse zevenvoudig wereldkampioen spreekt zich enigszins verrast uit bij Sky Sports: "Ik weet dat het verhaal vanuit Christian is gekomen. Ik heb echt geen idee waar hij het over heeft. Zover ik weet heeft niemand vanuit mijn team met hem gesproken. Ik heb in jaren niet met Christian gesproken. Hij heeft eerder dit jaar wel geprobeerde om een meeting met mij te organiseren, maar dat was het ook. Ik weet het echt niet."

Boel opschudden

Hamilton heeft geen interesse in een zitje bij het team van Red Bull. De Brit kan dus ook wel een beetje lachen om Horners woorden: "Volgens mij probeert hij de dingen gewoon een beetje op te schudden. Er zijn geen vertrouwelijke gesprekken geweest. Ik weet het niet. Je kent Christian, hij houdt van dit soort dingen. Red Bull heeft het geweldig gedaan en het is een indrukwekkend team. Elke coureur zou voor zo'n geweldige renstal willen rijden. Het is alleen geen droom van mij. Het is een droom om te beginnen waar we nu staan en dat we vanuit hier weer gaan winnen."