Verstappen reageert op Hamilton-verhalen: "Niet aan de orde"

Aan de vooravond van de seizoensfinale in Abu Dhabi zorgde Red Bull Racing-teambaas Christian Horner voor een beetje ophef. De Brit stelde namelijk dat Lewis Hamiltons mensen contact hadden gezocht met Red Bull voor een mogelijk zitje. Max Verstappen kan niets met deze verhalen.

Hamilton verlengde enkele maanden geleden zijn contract bij het team van Mercedes. De Britse Mercedes-coureur staat nu tot en met 2025 onder contract bij het team waar hij zes keer wereldkampioen werd. Maar, volgens Christian Horner heeft Hamilton eerst andere opties bekeken. In gesprek met de Daily Mail liet Horner weten dat de entourage van Hamilton contact zocht met Red Bull over een mogelijk stoeltje. Volgens Horner vonden er ook gesprekken met Ferrari plaats.

Geruchten

In Abu Dhabi werd Max Verstappen vanzelfsprekend gevraagd naar zijn mening over de uitspraken van Horner. De Red Bull-coureur wilde er in gesprek met De Telegraaf niet al te veel over kwijt: "Wat zou het toevoegen om te weten wat ik hiervan zou vinden? Het gebeurt niet, dus wat mij betreft heeft het geen zin om wat als-verhalen te maken. Het maakt mij ook niet uit, los van Lewis. Er zijn zoveel goede coureurs. Maar het is dus niet aan de orde."

Vettel record

Verstappen wil zich dus niet bezig gaan houden met de Hamilton-verhalen. De Nederlander kijkt veel liever naar het feit dat hij het zege-aantal van Sebastian Vettel kan gaan passeren: "Het is best een bizar getal, maar we hebben ook een bizar jaar. Het zou heel mooi zijn om dat te bereiken. Tegelijkertijd ben ik vooral gefocust op wat er gaat komen en ik hoop dat we dit momentum volgend jaar vast kunnen houden. Op stratencircuits worstelen we doorgaans iets meer. Langzame bochten, hobbels en kerbs zijn niet onze sterkste punten."