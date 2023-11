Horner doet bizarre onthulling: Hamilton informeerde naar Red Bull-stoeltje

Lewis Hamilton verlengde eerder dit jaar zijn contract bij het team van Mercedes. Het was geruime tijd onduidelijkheid waar zijn toekomst lag, maar hij besloot dus toch Mercedes trouw te blijven. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner onthult dat Hamilton interesse toonde in een zitje bij de Oostenrijkse renstal.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. De Britse coureur won zes van zijn zeven wereldtitels in dienst van Mercedes, maar in de afgelopen anderhalf jaar zakte de resultaten wel in. Hamilton won voor het laatst in 2022 een Grand Prix en dit jaar liep eigenlijk zijn contract af. Na maanden vol geruchten besloot Hamilton om bij te tekenen, hij staat nu tot en met 2025 onder contract bij Mercedes.

Verzoek

Eerder dit jaar gingen er al geruchten rond over een mogelijke overstap van Hamilton naar het team van Ferrari. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner onthult in gesprek met de Daily Mail dat ook zijn team sprak met Hamilton: "In de afgelopen jaren hebben we meerdere gesprekken gevoerd met Lewis. Ze hebben meerdere keren contact met ons gezocht. Het meest recent was eerder dit jaar, toen er een verzoek kwam om te kijken of er interesse was."

Ferrari

Red Bull koos er dus voor om niet op het verzoek van het kamp van Hamilton in te gaan. Horner is tevreden met zijn line-up, maar hij deelt wel dat de gesprekken met Ferrari veel serieuzer waren: "Hij heeft John Elkann ook ontmoet. Ik denk dat het best serieuze gesprekken waren. Die gesprekken vonden plaats in mei rondom de race in Monaco. Er waren zeker gesprekken, misschien zelfs met Vasseur. Ze spraken in ieder geval wel met Elkann. Ik zie Lewis en Max gewoon niet samenwerken. Die dynamiek zou niet goed zijn. We zijn voor de volle honderd procent zeker met wat we nu hebben."