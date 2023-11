Newey steunt Verstappen: "Je hebt een geweldige coureur, auto én motor nodig"

Max Verstappen is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft slechts drie Grands Prix niet gewonnen en hij prolongeerde al in Qatar zijn wereldtitel. Critici wijzen vaak naar zijn goede auto, maar volgens Adrian Newey ligt het allemaal iets anders.

De RB19 van Red Bull Racing is dit jaar uitgegroeid tot één van de succesvolste auto's uit de geschiedenis van de Formule 1. Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez wisten dit seizoen bijna alle Grands Prix te winnen, alleen in Singapore werden ze verslagen door Carlos Sainz. Critici stellen dan ook dat Verstappen vooral wereldkampioen is geworden vanwege zijn extreem sterke auto, maar bij Red Bull ziet men dat anders.

Red Bull-ontwerper Adrian Newey stond aan de wieg van de RB19. De Brit durft niet met zekerheid te stellen dat het huidige succes alleen maar wordt veroorzaakt door de snelle auto. In een interview met de BBC wijst hij ook naar de prestaties van Verstappen: "Je hebt een geweldige coureur, een geweldige auto en een geweldige motor nodig hiervoor. Als één van die ingrediënten zwak is, dan win je misschien af en toe een Grand Prix, maar het kampioenschap ga je op die manier dan zeker niet winnen."