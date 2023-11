Perez wil vlammen: "Dit was voor mij een zwaar seizoen"

Sergio Perez arriveert vandaag met een gerust hart in Abu Dhabi. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur stelde in Las Vegas de tweede plek in het wereldkampioenschap veilig en dit weekend gaat hij opnieuw op jacht naar een goed resultaat. Perez geeft toe dat hij een zwaar seizoen achter de rug heeft.

Red Bull was dit seizoen oppermachtig, maar Sergio Perez wist slechts twee Grands Prix te winnen. Aan het begin van het jaar kwam hij als winnaar over de streep in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Daarna zakten de resultaten van Perez in en maakte hij vaker foutjes. Deze fouten kwamen hem duur te staan, want hij viel regelmatig vroegtijdig af in de kwalificatie. Zijn achterstand op teamgenoot Max Verstappen groeide en hij worstelde geruime tijd met zijn vorm.

Zwaar seizoen

In de laatste paar races ging het steeds wat beter en in Las Vegas stelde Perez dus de tweede plaats veilig. In zijn preview leeft Perez toe naar de seizoensfinale in Abu Dhabi: "De laatste race van 2023! Het is voor mij een zwaar seizoen geweest met hoogte- en dieptepunten. Dat ik de tweede plek al heb veroverd, stemt mij enorm tevreden. Ik wil het seizoen op een mooie manier afsluiten, dus ik ga er hard voor werken en ervoor zorgen dat we de auto goed afstellen."

Vegas

Perez heeft veel vertrouwen in een goed resultaat op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. De Mexicaanse Red Bull-coureur heeft veel zelfvertrouwen en dat komt door de goede resultaten van vorige week: "In Vegas hadden we een geweldige pace te pakken en in de laatste twee weken heb ik veel leuke races gereden. Ik wil wederom het maximale uit de auto gaan halen. Als dat lukt, dan gaan we een succesvolle zaterdag en zondag tegemoet."