Verstappen verlangt naar vakantie: "Iedereen verdient rust"

Max Verstappen sluit dit weekend zijn derde kampioensjaar af in Abu Dhabi. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan terugkijken op een succesvol seizoen, maar momenteel is hij vooral moe. Verstappen laat weten dat hij zich verheugd op de vakantie. Wel wil hij het jaar op een goede manier gaan afsluiten.

Verstappen is bezig met één van de succesvolste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. De Nederlander heeft een recordaantal Grands Prix gewonnen en hij heeft zijn derde wereldtitel al een aantal weken op zak. Verstappen geniet van zijn succes, maar hij heeft eerder ook al aangegeven dat hij het seizoen veel te druk vindt. Dit weekend komt het seizoen ten einde en Verstappen kijkt hier naar uit.

Op het circuit van Yas Marina wil Verstappen nog één keer gaan vlammen. De Nederlander laat in zijn vooruitblik echter weten dat hij vooral uitkijkt naar de periode na de race: "De Grand Prix van Abu Dhabi roept altijd mooie herinneringen op voor mij en het team, want we wonnen hier onze eerste wereldtitel samen. Het is een lang en succesvol seizoen geweest en ik kijk ernaar uit om vakantie te pakken en vrije tijd te hebben. Het gehele team heeft enorm hard gewerkt en iedereen verdient rust en tijd met vrienden en familie. Dit is de laatste push voor het einde van het seizoen. Laten we hem goed afsluiten!"