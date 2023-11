Zieke Ocon mist mediadag in Abu Dhabi

Het laatste raceweekend van het seizoen begint niet goed voor het team van Alpine. De Franse renstal moet het vandaag namelijk doen zonder Esteban Ocon. De Franse coureur is ziek en hij ontbreekt daarom op de traditionele mediadag van vandaag.

In een kort statement laat Alpine weten dat Ocon zich deze week niet goed voelde en dat de dokters hem hebben geadviseerd om rust te nemen. Volgens Alpine voelt Ocon zich sinds vanochtend alweer iets beter, maar zal hij toch ontbreken bij de mediamomenten van vandaag. Alpine verwacht dat hij zo snel mogelijk zal terugkeren achter het stuur van de Alpine. Mocht dat niet het geval zijn, dan staat Jack Doohan klaar. Doohan rijdt morgen sowieso de eerste vrije training aangezien Alpine nog een rookie in moest zetten.

Esteban has been feeling unwell this week and has been advised to rest by his doctors. Although his condition has improved as of this morning, he will not be at the track today.



Get well soon, Estie! 馃挋 pic.twitter.com/kSpxlkD2vi