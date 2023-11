'Cash App en Visa nieuwe hoofdsponsors AlphaTauri'

Er komt steeds meer naar buiten over de toekomst van het team van AlphaTauri. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing krijgt een nieuwe naam en er komen nieuwe grote sponsors aan. De twee nieuwe grote hoofdsponsors lijken nu ook te zijn uitgelekt.

AlphaTauri CEO Peter Bayer gaf eerder aan dat het team twee grote Amerikaanse sponsors heeft gevonden voor het aankomende seizoen. Daarnaast komt er volgens Bayer een nieuwe naam die dichterbij Red Bull Racing ligt, het lijkt er stevig op dat deze naam 'Racing Bulls' gaat worden. Het was nog niet duidelijk welke bedrijven gaan instappen als de nieuwe hoofdsponsors, eerder gingen de namen van Adidas en Hugo Boss rond.

Het doorgaans betrouwbare Decalspotters meldt nu echter dat er twee andere bedrijven gaan instappen. Volgens het medium gaat het over Cash App en Visa. Daarnaast wordt ook het Zwitserse horlogemerk Tudor één van de nieuwe sponsors van het team. Decalspotters meldt daarnaast ook dat het nieuwe kleurenpatroon van het team bekend is, de wagens van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda zullen vanaf volgend jaar weer rondrijden in een blauwzilveren livery.

According to reliable sources, the two US-based partners that will join @AlphaTauriF1 in 2024 are @CashApp and @Visa.



Swiss watch brand Tudor Watches is also due to join the team.



The main colors of the team will likely become blue and silver.#F1 #AlphaTauri #RacingBulls pic.twitter.com/9PAU5oEsBr