Nieuwe naam AlphaTauri lijkt zeker: Red Bull claimt 'Racing Bulls'

Het lijkt er sterk op dat het team van AlphaTauri aankomend seizoen onder de naam Racing Bulls op de grid staat. Het nieuws lekte eerder deze week al uit in de Italiaanse media, maar nu zijn er ook foto's opgedoken van het nieuwe logo. Daarnaast is de merknaam geclaimd door Red Bull.

Het is geen geheim dat teameigenaar Red Bull het team van AlphaTauri gaat rebranden. Het team zal een andere naam gaan krijgen en ze zijn op zoek naar nieuwe sponsors. CEO Peter Bayer gaf eerder al aan dat er nieuwe grote sponsors waren aangetrokken en dat er een keuze was gevallen op een nieuwe naam. Op sociale media gaan er nu beelden rond van het nieuwe logo. Uit de gegevens van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie blijkt dat Red Bull de naam 'Racing Bulls' ook heeft geregistreerd.

The supposed logo for the @AlphaTauriF1 rebrand has been leaked.



The logo and the word mark "Racing Bulls" was trademarked in the European Union by Red Bull GmbH earlier this year.#F1 #AlphaTauri #RacingBulls pic.twitter.com/9r1bWmhYtH