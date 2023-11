Magnussen oneens met Verstappen: "Soms moet je je mening voor je houden"

Max Verstappen was afgelopen weekend nogal kritisch op de race in Las Vegas. De Nederlands regerend wereldkampioen was geen fan van het evenement en hij is ook geen fan niet van het circuit. Niet alle coureurs denken er zo over, Kevin Magnussen vindt dat kritische coureurs hun mening niet hoeven te delen.

Niet veel coureurs spraken zich afgelopen weekend uit over de situatie in Las Vegas. Een aantal coureurs leek te genieten van de show rondom de race, maar Max Verstappen zat daar niet op te wachten. Hij hekelde alle showelementen en hij stelde dat mensen vooral voor de optredens en alle andere randzaken naar de race kwamen. Verstappen wilde zich focussen op de race en hij was zeer kritisch op de shows, de organisatie en de lay-out.

Niet alle coureurs waren tevreden met de kritiek van onder meer Verstappen. Haas-coureur Kevin Magnussen is bijvoorbeeld van mening dat het soms beter is om te zwijgen. In gesprek met RaceFans heeft Magnussen een nogal duidelijke boodschap voor zijn kritische collega's: "Het is goed om een mening te hebben, maar misschien moet je die soms voor jezelf houden. Wij krijgen allemaal best aardige salarissen en we hebben een goed leven. Dat komt allemaal door dit. We mogen dus wel iets meer waardering laten zien."