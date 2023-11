'Steiner krijgt eigen comedyserie op Amerikaanse televisie'

Haas-teambaas Günther Steiner is één van de populairste figuren in de Formule 1-wereld. De Italiaanse teambaas viel op in de Netflix-reeks Drive to Survive en sindsdien is hij een grote ster. Het lijkt er nu zelfs op dat er een comedyshow gaat verschijnen op de Amerikaanse televisie over Steiner.

Steiner is de teambaas van één van de kleinste teams op de grid, maar qua populariteit is hij één van de grootste namen. De Italiaan speelde een hoofdrol in Drive to Survive, hij viel op met een aantal opvallende uitspraken en zijn karakter maakte hem geliefd bij veel fans. Steiner maakte zich daar eerder niet zo druk om, maar hij bracht wel een boek uit waarin hij een blik achter de schermen gaf bij Haas.

Volgens de entertainmentsite Deadline krijgt Steiner ook zijn eigen comedyserie bij het grote Amerikaanse televisiestation CBS. De zender is begonnen aan de eerste fase van een zogenaamde 'workplace comedy' gebaseerd op de Haas-teambaas. Deze fictieve serie zou zich afspelen in de sportwereld en het draait om een Steiner-achtige baas die leiding geeft over de zaak. Steiner is zelf bij de show betrokken als non-writing executive producer. Het project zou nog in de kinderschoenen staan en er is nog geen schrijver of studio betrokken bij de Steiner-serie.