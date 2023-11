Coulthard denkt dat kritische Verstappen voor irritatie zorgt bij F1-top

Max Verstappen was geen fan van het raceweekend in Las Vegas. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kraakte het evenement op meerdere momenten af. Veel conservatieve fans waren het met hem eens, maar David Coulthard denkt dat de organisatie niet zo blij was met de kritiek van Verstappen.

Verstappen schreef afgelopen weekend de race in de straten van Las Vegas op de naam. In de voorgaande dagen reageerde hij zeer kritisch op het evenement. Na de spectaculaire openingsceremonie gaf hij aan dat hij zich een soort clowntje voelde tijdens de show, daarna leefde hij ook mee met gedupeerde fans en hij was ook geen fan van het racen in Las Vegas. Het waren vermoedelijk niet de woorden waar de Formule 1 op had gehoopt.

De race werd namelijk georganiseerd door de eigenaar van de Formule 1, Liberty Media. Ze moesten zo'n 500 miljoen dollar op tafel leggen om de Grand Prix te kunnen organiseren. Oud-coureur David Coulthard bespreekt de kritiek van Verstappen bij Channel 4: "Natuurlijk vinden ze dat niet fijn. Ze denken alleen maar aan de investering. Het zijn dan uiteindelijk koude en harde zakenmensen. Niet iedereen is hetzelfde. Als de rol van chagrijnige 85-jarige oude man bij het karakter van Max past, dan moet hij daarin zichzelf zijn."