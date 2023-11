"Rosberg ziet Hamilton als titelkandidaat voor 2024"

Het team van Mercedes is dit jaar bezig met een redelijk teleurstellend seizoen in de Formule 1. Ze hebben nog geen Grand Prix gewonnen en ze vechten met Ferrari om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Nico Rosberg denkt dat Mercedes in 2024 weer mee kan gaan vechten om de wereldtitel.

Na een teleurstellend 2022 wilde Mercedes dit jaar toe gaan slaan. Niets bleek echter minder waar, want Red Bull Racing is veel te snel. Alleen Ferrari wist de Oostenrijkse succesformatie één keer te verslaan. Mercedes moest genoegen nemen met een handje vol podiumplaatsen en een pole position van Lewis Hamilton. Laatstgenoemde heeft nog één kans om een race te winnen, anders is het zijn tweede seizoen op rij zonder zege.

Hamilton

Enkelvoudig wereldkampioen en voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg denkt dat de Duitse renstal in 2024 zal toeslaan. In gesprek met de Daily Mail stelt de Duitser dat Mercedes dit jaar al goed voor de dag kwam: "Ik geloof in het vermogen van Mercedes omdat ik zelf onderdeel ben geweest van dat team. Ik weet hoe sterk ze zijn. Het zijn nog altijd dezelfde mensen. Er is dus zeker een kans dat Hamilton volgend jaar opnieuw voor het wereldkampioenschap kan strijden."

Achtste titel

Rosberg wijst dus naar zijn voormalige teamgenoot Hamilton. De Duitse oud-coureur wordt gevraagd of Hamilton voor zijn achtste titel kan gaan, daar wil hij echter geen duidelijk antwoord op geven: "Ik ben blij als Mercedes wint omdat het vroeger mijn raceteam was. Of Lewis dan wint? Daar sta ik neutraal tegenover. Ik wil gewoon een geweldige strijd om het wereldkampioenschap zien. Moge de beste coureurs winnen."