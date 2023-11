Deze rookies komen in actie in de eerste vrije training in Abu Dhabi

Aankomend weekend staat in Abu Dhabi de laatste Grand Prix van het jaar op het programma. In de eerste vrije training zal de helft van het veld bestaan uit nieuwe namen. Vrijwel alle teams kiezen er namelijk voor om een rookie de kans te geven aan het einde van het seizoen.

Sinds vorig jaar is het de regel dat alle teams minimaal twee keer een rookie moeten inzetten tijdens een vrije training. Veel teams hebben nog niet aan deze eis voldaan, want negen van de tien teams zetten rookies in op het circuit van Yas Marina. Alleen AlphaTauri kiest er niet voor om een nieuwe naam in te zetten. Red Bull Racing kiest zelfs voor twee nieuwe gezichten: Formule E-kampioen Jake Dennis en Formule 2-coureur Isack Hadjar.

Het team van Mercedes kiest voor de diensten van hun eigen talent Frederik Vesti. Ook Ferrari (Robert Shwartzman), Alpine (Jack Doohan), Aston Martin (Felipe Drugovich) en Alfa Romeo (Theo Pourchaire) kiezen voor eigen talenten die al vaker vrije trainingen hebben gereden. McLaren zet hun IndyCar-coureur Patricio O'Ward in en Haas kiest voor Ferrari-talent Oliver Bearman. Het team van Williams laat hun talent Zak O'Sullivan debuteren tijdens een officiële sessie in de Formule 1.

De rookies op een rijtje:

Jake Dennis (Red Bull Racing)

Isack Hadjar (Red Bull Racing)

Frederik Vesti (Mercedes)

Robert Shwartzman (Ferrari)

Jack Doohan (Alpine)

Patricio O'Ward (McLaren)

Felipe Drugovich (Aston Martin)

Theo Pourchaire (Alfa Romeo)

Oliver Bearman (Haas)

Zak O'Sullivan (Williams)