Rosberg genoot van Las Vegas: "Zelfs Verstappen werd een superfan"

Max Verstappen was afgelopen weekend niet te spreken over de gang van zaken in Las Vegas. Hij hekelde de show en de lay-out van het circuit, maar hij genoot wel van de race. Nico Rosberg stelt dat zelfs Verstappen moest toegeven dat hij fan is van het evenement.

De show rondom de race kon Verstappen niet bekoren. Hij moest zich op de woensdag melden bij de openingsceremonie, maar na afloop stelde hij dat hij zich een soort clown voelde. In de dagen daarna steunde hij de gedupeerde fans en veegde hij de vloer aan met de lay-out van het circuit. De Grand Prix was een groot spektakelstuk en na afloop werd duidelijk dat Verstappen had genoten van de strijd op de baan.

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg was onder de indruk van het evenement. Hij is bij dat de Amerikanen de Formule 1 eindelijk hebben omarmd. In gesprek met de Daily Mail is Rosberg enorm enthousiast: "Ik denk dat dit opnieuw een groot succes was voor de sport. Het is ook een interessante businesscase, want het is voor het eerst zo dat ze zelf alles promoten en dat er geen lokale promotor is. Ze hebben dus veel geld geïnvesteerd om de locatie op te bouwen. Zelfs de meest uitgesproken criticasters als Verstappen was aan het einde een superfan van de race in Las Vegas."