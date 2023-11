Verstappen probeerde Perez een tow te geven in laatste ronde

Het team van Red Bull Racing hoopte afgelopen weekend in Las Vegas op een 1-2tje. Max Verstappen reed aan de leiding, maar Sergio Perez werd in de laatste ronde nog ingehaald door Ferrari-coureur Charles Leclerc. Verstappen geeft aan dat hij Perez probeerde te helpen.

De strijd om de zege in Las Vegas was zeer spannend. Verstappen, Perez en Leclerc hadden allemaal een tijde de leiding in handen. In de slotfase sloeg Verstappen echter een gat en vochten Perez en Leclerc om de tweede plaats. Perez ging als tweede de laatste ronde in, maar zijn Monegaskische Ferrari-concullega reed vlak achter hem. Bij het aanremmen aan het einde van de Strip duwde Leclerc zich erlang en greep hij de tweede plaats.

Verstappen zag het duel in zijn spiegels. Red Bull vroeg de Nederlander via de boordradio om Perez een slipstream te geven. Verstappen geeft toe dat hij dit probeerde en hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "In de laatste ronde probeerde ik Checo een kleine tow te geven, maar jammer genoeg was zijn topsnelheid niet hoog genoeg om Charles achter hem te houden. Dat was jammer, want het zou natuurlijk heel erg mooi zijn geweest als we hier een 1-2tje hadden gepakt. Het was namelijk een leuke race en we reden alle drie een keertje aan de leiding."