Horner trots op uitgesproken Verstappen: "Verfrissend"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was extreem kritisch op het evenement, maar hij vermaakte zich wel tijdens de race. Volgens zijn teambaas Christian Horner is het verfrissend dat een coureur zich op deze manier uitspreekt.

Verstappen kraakte tijdens het weekend in Las Vegas zo ongeveer alles af. De Nederlandse wereldkampioen was in eerste instantie vooral kritisch op de show rondom de race. Hij leverde daarna ook veel kritiek op de organisatie en op de lay-out van het circuit. Veel conservatieve fans waren het eens met Verstappen, maar niet iedereen was blij met zijn harde woorden. Men stelde namelijk dat Verstappen iets te fel was.

Oncomfortabel

Red Bull-teambaas Christian Horner was wel blij met Verstappen. De Brit is van mening dat Verstappen zich dapper heeft gedragen en hij spreekt zich uit bij Autosport: "Max heeft waarschijnlijk genoten van deze race, want dit is waar hij van houdt en waarom hij hier was. Het feit dat hij de race won in een Elvis-pak en dat hij Viva Las Vegas zong, moet je wel respecteren. Hij voelt zich namelijk niet comfortabel bij dat soort dingen, het is verfrissend dat Max zich durft uit te spreken en dat hij zijn eerlijke mening durft te geven."

Super Bowl

Horner denkt ook niet dat Verstappen een hekel heeft aan alles in Las Vegas. De Brit wijst enkel en alleen naar de enorme show in de gokstad: "Ik denk dat hij weet dat het een belangrijk evenement is voor de Formule 1 en ik denk dat je kon zien dat hij genoot van de race. Hij deelde ook zijn mening over de race zelf niet. Ik denk dat hij zich vooral oncomfortabel voelde met de show en het Super Bowl-effect dat hier geldt."