Forse kritiek voor Perez: "Hij kan zich voor zijn kop slaan"

Sergio Perez greep afgelopen weekend definitief de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Zijn derde plaats in de Grand Prix van Las Vegas was hiervoor goed genoeg. Toch was er kritiek, Karun Chandhok is namelijk van mening dat Perez veel te naïef verdedigde in de gokstad.

Perez had nog concurrentie van Lewis Hamilton in de strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Aangezien de Brit een rampzalige race reed in Las Vegas, moest Perez eigenlijk vooral finishen. De Red Bull-coureur vocht om de podiumplaatsen en bij het ingaan van de laatste ronde reed hij op de tweede plaats, maar aan het einde van de Strip werd hij echter verrast door Charles Leclerc.

Spijt

Perez ontvangt veel kritiek voor het feit dat hij de deur zo wijd openzette voor de aanstormende Leclerc. Ook oud-coureur en huidige Sky Sports-analist Karun Chandhok is kritisch. Bij zijn werkgever is Chandhok duidelijk: "Ik denk dat Checo zich voor zijn kop kan slaan omdat het in de laatste ronde van de race gebeurde. Ik denk dat hij spijt heeft dat hij van bocht twaalf tot en met bocht veertien de binnenkant verdedigde. Nu zette hij de deur gewoon wagenwijd open."

Uitnodiging

Volgens Chandhok had Perez veel beter kunnen opletten in het duel met Leclerc. De Indiër gaat verder met zijn uiteenzetting over Perez: "Hij bleef flink aan de rechterkant zitten en hij verstuurde echt een uitnodiging voor een aanval, die zou altijd gebeuren in die laatste bocht in de laatste ronde. Helaas voor Checo viel het kwartje de verkeerde kant op. Hij gaf Leclerc gewoon een uitnodiging. Ik denk dat als Perez naar de overkant was gesneden, dat het dan voor Leclerc zeer moeilijk was geworden."