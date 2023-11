Horner twijfelt aan Verstappen-straf: "Het was fifty-fifty"

Max Verstappen vocht zich afgelopen weekend naar de zege in de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kreeg in de openingsfase een tijdstraf voor een incidentje met Charles Leclerc. Verstappen had amper last van de penalty, maar zijn teambaas Christian Horner twijfelt aan de straf.

Het asfalt in Vegas was zeer glad en de coureurs hadden dan ook amper grip. Bij het aanremmen voor de eerste bocht gingen veel coureurs wijd. Verstappen duwde zich naast Leclerc, maar ook hij had weinig grip. Hierdoor reden ze samen door de uitloopzone en nam Verstappen de leiding over. De stewards dachten lang na, maar uiteindelijk besloten ze Verstappen toch een tijdstraf van vijf seconden te geven.

Geweldige race

Het maakte niet veel uit, want Verstappen wist alsnog de Grand Prix op zijn naam te schrijven. Red Bull-teambaas Christian Horner sprak zich hierover uit bij de internationale media: "Het was een geweldige race. Uiteraard kregen wij een straf in de beginfase, waarvan wij het idee hadden dat het best marginaal was. We hoopten dat het onder het motto van 'let them race' viel, want Max en Charles gingen allebei van de baan af."

Fifty-fifty

Horner twijfelt dan ook aan de beslissing van de stewards. Hij wil zich er niet te druk over maken, maar hij deelt wel zijn mening over de zaak: "Het was voor mij echt fifty-fifty. Max zat er licht voor in de eerste bocht. Dat is ook de reden waarom wij de positie niet teruggaven, want de eerste ronde bepaalt de volgorde van het veld. De straf zorgde ervoor dat Max een achterstand opliep en op de mediums waren we ook langzamer dan Ferrari. Toch was hij de auto niet aan het overdriven."