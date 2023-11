Horner durfde niet te kijken in Vegas: "Toen kreeg ik het benauwd"

Het circuit in Las Vegas kon afgelopen weekend op veel kritiek rekenen. Max Verstappen was geen fan en dat stak hij niet onder stoelen of banken. Zijn teambaas Christian Horner heeft een andere mening en hij stelt dat hij tijdens de race soms niet durfde te kijken.

Verstappen was vrijwel het hele weekend kritisch op het stratencircuit in Las Vegas. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur stelde dat de baan in de gokstad de Eredivisie was terwijl Monaco dan weer de Champions League vormt. De race in de straten van Vegas was dan weer wel een enorm spektakelstuk. Er waren veel duels en ook Verstappen moest zich door het veld heen vechten. Het had effect, want hij schreef de race op zijn naam.

Lay-out

Red Bull-teambaas Christian Horner is veel positiever over het circuit in Las Vegas dan zijn stercoureur Verstappen. De Britse teambaas denkt dat het één van de betere stratencircuits van de kalender is. In gesprek met Sky Sports is Horner duidelijk: "Ik denk dat het zeker bovenaan het lijstje staat. De baan heeft lange en snelle rechte stukken en enorme remzones. Je zag dat er aardig wat divebombes werden ingezet op dat laatste rechte stuk. Ik denk dat de lay-out heeft geleverd."

Benauwd

Horner is ook van mening dat de lay-out voor een spannende race heeft gezorgd. Er gebeurde zeer veel en Verstappen raakte een paar keer betrokken bij incidenten. Horner hield eventjes zijn hart vast: "Het asfalt was hier heel erg glad. Je zag dat de coureurs er echt voor moesten werken. Ik heb echt een paar keer mijn ogen dicht gedaan. Vooral met de koude banden tijdens de herstart kreeg ik het eventjes benauwd."