Marko blij met tweede plaats Perez: "Was toch een smetje geweest"

Sergio Perez stelde afgelopen weekend in Las Vegas de tweede plaats in het wereldkampioenschap veilig. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur moest hier lang voor vechten en hij was dan ook tevreden met zijn resultaat. Helmut Marko geeft aan dat het toch een smetje was geweest als Perez de tweede plaats niet had geclaimd.

Perez is bezig met een lastig seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Mexicaanse Red Bull-coureur kon zijn teamgenoot Max Verstappen niet bijhouden. In de zomer werd het gat steeds groter en vielen de prestaties van Perez ook zeer tegen. In de laatste paar races heeft de Mexicaan zich herpakt en heeft hij zich volledig gestort op de strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap.

In Las Vegas kwam Perez als derde over de streep en dat was goed genoeg om de tweede plaats in het wereldkampioenschap veilig te stellen. Het is het eerste 1-2tje in het WK voor Red Bull ooit. Teamadviseur Helmut Marko is tevreden en hij spreekt zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Het was in bepaald opzicht toch een klein smetje geweest als het ons dit seizoen weer niet was gelukt. We zijn er echt voor gegaan en we zijn er erg trots op dat het nu wel is gelukt."