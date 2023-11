Verstappen geeft Horner bijzonder verjaardagscadeau

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. De Nederlander was geen fan van het evenement, maar hij was wel heel tevreden met zijn resultaat. Verstappen gaf zijn teambaas Christian Horner na afloop een bijzonder cadeau.

Horner vierde eerder deze week zijn 50ste verjaardag. Red Bull vierde toen al een klein feestje, maar na afloop van de race had Verstappen ook nog een cadeautje klaarliggen. De Nederlandse regerend wereldkampioen reed dit weekend met een speciaal helmdesign in de kleuren van Vegas. Verstappen gaf deze helm na afloop aan Horner, de Britse teambaas was overduidelijk geraakt door het cadeau en hij bedankte zijn coureur voor het cadeau.