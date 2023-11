Brundle verrast door kritische Verstappen: "Dit hoort erbij"

De hype rondom de Grand Prix van Las Vegas was zeer groot. Maar al na één dag was er zeer veel kritiek op het evenement. Max Verstappen kraakte daarna het gehele evenement af en niet iedereen was het met hem eens. Martin Brundle hinkt echter op twee gedachten.

Na het putdeksel-incident in de eerste vrije training, was de kritiek op de organisatie in Las Vegas zeer groot. Naast de baan gingen er een aantal dingetjes mis en de fans werden voor de start van de tweede vrije training van de tribune gehaald. Max Verstappen kraakte daarna het gehele evenement af. De regerend wereldkampioen had geen zin in de show, hij is geen fan van het circuit en hij steunde de gedupeerde fans.

Jaloers

Oud-coureur en huidige commentator Martin Brundle had de kritiek van Max Verstappen niet verwacht. De Britse commentator sprak zich uit bij zijn werkgever Sky Sports: "Voordat ik die opmerkingen hoorde, was ik echt jaloers op de huidige coureurs. Ze hebben een enorm waardevol platform. Wat voor prachtige ervaring moet het wel niet zijn om onder deze omstandigheden een Grand Prix te winnen met alle faciliteiten die ze tot hun beschikking hebben."

Verrassing

Brundle begrijpt ergens ook wel dat Verstappen zo enorm kritisch was op het gehele evenement in Las Vegas. De commentator toont begrip: "Ik was vooral heel erg verrast dat hij zich zo uitspreekt. Zo is Max nou eenmaal. Hij wil het allerliefste racen en alles daar buiten hoeft van hem niet. Zoals we allemaal weten komt er meer kijken bij het werk van Formule 1-coureur. Het racen is het leuke deel, maar ze verdienen hun geld vooral met alles wat buiten het circuit gebeurt. Het hoort er gewoon bij."