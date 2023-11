Verstappen verdedigt Russell: "Hij deed het niet met opzet"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Hij kwam echter niet ongeschonden uit de strijd, want na een incident met George Russell brak er een stukje van zijn voorvleugel af. Na afloop nam Verstappen het op voor Russell.

Na zijn eerdere tijdstraf moest Verstappen een flinke inhaalrace rijden in Vegas. De Nederlander ging de strijd aan met Russell en dat eindigde in tranen. Halverwege de race probeerde Verstappen zijn Britse concullega te verschalken aan de binnenkant van bocht twaalf. Russell zag dit niet aankomen en hij stuurde in, de twee raakten elkaar en de baan lag vol debri. Beide coureurs konden hun weg vervolgen, maar Russell kreeg wel een tijdstraf van vijf seconden.

Verstappen reed verder met een beschadigde voorvleugel, maar hij won de race wel. Na afloop toonde Verstappen zich sportief en nam hij het bij de internationale media op voor Russell: "Het is altijd een lastige zaak, want hij deed dit niet met opzet. Ik denk niet dat hij had verwacht dat ik een poging zou wagen in die bocht. Ik kijk er op deze manier naar omdat hij instuurde alsof er helemaal niemand naast hem reed. Daarom denk ik dan ook dat hij mij helemaal niet heeft gezien op dat moment."