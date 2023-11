Wolff gaat strijd met Ferrari aan: "We hebben nu een fatsoenlijke wedstrijdleider"

De strijd om de wereldtitel is allang beslist, maar dat betekent niet er nergens meer om wordt gevochten. De strijd om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap is zeer spannend. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat de strijd met Ferrari aan en hij stelt dat een duel in Abu Dhabi nu wel kan worden beslist met een goede wedstrijdleider aan het roer.

Mercedes kende afgelopen weekend in Las Vegas een teleurstellende Grand Prix. Lewis Hamilton en George Russell vielen redelijk tegen, terwijl het bij concurrent Ferrari wel op rolletjes liep. Charles Leclerc vocht lang voor de zege en hij kwam uiteindelijk als tweede over de streep. Mercedes staat nu nog op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar Ferrari volgt op slechts vier punten.

Wedstrijdleider

In Abu Dhabi wil Mercedes de strijd in hun voordeel gaan beslissen. Teambaas Toto Wolff denkt terug aan de titelstrijd van 2021 en in gesprek met RaceFans kan hij het niet laten om hier weer eens aan te refereren: "Ik denk dat we nu ongeveer gelijk staan qua punten. We hebben nu wel een fatsoenlijke wedstrijdleider, dus het komt wel goed. Laten we lekker gaan racen, alles hangt nu af van dat laatste weekend. Ze zijn enorm snel en ze doen het goed. Ik denk dat we vandaag op gelijke hoogte stonden. De resultaten later echter iets anders zien, dus let's race."

Eerlijk

Wolff wil vanzelfsprekend zo hoog mogelijk eindigen in het constructeurskampioenschap. De Oostenrijker wil echter het liefst winnen, maar hij realiseert zich dat dit nu niet mogelijk is. Daar baalt hij stevig van: "Om eerlijk te zijn, het is fijn om het seizoen op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap af te sluiten, maar de tweede of de derde plaats maakt mij nou niet bepaald heel erg blij of vrolijk."