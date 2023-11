Vasseur gaat privégesprekken voeren over compensatie putdeksel-incident

Het team van Ferrari beleefde een ongelukkig raceweekend in Las Vegas. Vooral het putdeksel-incident doet het team nog steeds veel pijn. De wagen van Carlos Sainz was volledig afgeschreven en het is niet duidelijk of Ferrari compensatie zal ontvangen. Teambaas Frédéric Vasseur stelt dat hij hiervoor privégesprekken gaat voeren met de organisatie.

Tijdens de eerste vrije training in Las Vegas reden Sainz en Esteban Ocon op de Strip over een losgeslagen frame van een putdeksel. De schade aan de Ferrari van Sainz was reusachtig. Het team moest de Power Unit, de vloer, het chassis en de safety cell vervangen. Aangezien het team ook een nieuwe Energy Store op de auto moest monteren, kreeg Sainz een gridstraf van tien plaatsen.

Ferrari was vanzelfsprekend niet blij met die gridstraf, maar ook over andere zaken zijn ze ontevreden. Teambaas Frédéric Vasseur werd door de internationale media gevraagd of zijn team een compensatie krijgt voor de schade: "Daarover ga ik een privégesprek voeren met alle stakeholders. Ik baal meer van de manier waarop ze er mee om zijn gegaan, dan van het incident zelf. We hebben in het verleden ook een incident gehad in Monaco bij de kerb in bocht één. Dat was ook zo in Maleisië en je had het twee keer in Bakoe. Het is moeilijk te regelen, maar de manier hoe je reageert is belangrijk."