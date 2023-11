Verstappen neemt Vegas-kritiek niet terug na zege

Max Verstappen schreef vandaag de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. De Nederlander was in de afgelopen dagen extreem kritisch op de Grand Prix. Ondanks dat hij na afloop vrolijk aan het zingen was in de auto, blijft zijn mening over de race hetzelfde.

De organisatie van de Grand Prix van Las Vegas had waarschijnlijk op iets meer enthousiasme van Verstappen gehoopt. De regerend wereldkampioen kraakte het evenement al op de mediadag af. In de dagen daarna greep hij elke kans aan om de show, het circuit en het evenement volledig met de grond gelijk te maken. Na afloop van de race leek hij iets enthousiaster te zijn, maar dat veranderde zijn mening niet.

Tijdens de persconferentie voor de top drie na afloop van de race, werd Verstappen gevraagd naar zijn eerdere uitspraken. Verstappen moest er echter niet aandenken om zijn woorden in te trekken: "Ik had altijd al verwacht dat we vandaag een mooie race zouden krijgen. Zoals ik al eerder heb gezegd, het zijn hier gewoon vier rechte stukken en langzame bochten. Je verliest ook niet zoveel downforce. Dat is nooit het probleem geweest. Maar goed, vandaag was best leuk. Dat is het enige wat ik hierover wil zeggen. Ik hoop dat iedereen hiervan heeft genoten."