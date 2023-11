McLaren wijst rijdersfout aan als oorzaak crash Norris

Lando Norris kende een ongelukkige race in de straten van Las Vegas. De Britse McLaren-coureur schoot keihard van de baan en hij moest zelfs voor controle naar het ziekenhuis. Zijn team McLaren ging op zoek naar de oorzaak van de crash en volgens teambaas Andrea Stella was is een rijdersfout de waarschijnlijkste oorzaak.

Norris schoot al vroeg in de race van de baan af. Hij raakte in een spin, klapte achterwaarts in de betonnen muur, schoof enkele meters over het asfalt en hij kwam tot stilstand in de tec pro. Hij gaf aan dat hij in orde was, maar toch stapte hij ietwat bibberig uit zijn auto. Norris werd naar het medisch centrum op het circuit gebracht en daar concludeerde men dat hij voor de zekerheid voor checks naar het ziekenhuis moest gaan. Alles bleek in orde en hij kan al snel weer terug naar de paddock.

McLaren ging op zoek naar de oorzaak van de crash van Norris. Teambaas Andrea Stella verscheen na afloop bij de internationale media om het uit te leggen: "Er zit een hobbel in die bocht. Dat zie je ook aan die al die vonken die daar onder de auto's vandaan komen. Ik denk dat Lando zich heeft laten verrassen door de combinatie van die hobbel en het feit dat hij op koude banden reed. Los daarvan zien we ook geen problemen met de auto."