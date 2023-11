Marko genoot van Verstappen: "Hij was on fire!"

Max Verstappen schreef vandaag de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. De Nederlander moest ervoor vechten, maar dat maakte hem helemaal niets uit. Verstappen vocht zich terug na een tijdstraf en volgens Helmut Marko was de Nederlander bezig met een soort demonstratierondje.

Verstappen begon de race vanaf de tweede startplaats, maar bij het ingaan van de eerste bocht had hij de leiding alweer in handen. Verstappen schoot samen met polesitter Charles Leclerc van de baan en volgens de stewards was dat zijn schuld. Verstappen ontving een tijdstraf van vijf seconden en hij loste deze penalty in tijdens zijn eerste pitstop. Daarna vocht hij zich weer naar voren en won hij duels van George Russell, Sergio Perez en wederom Leclerc.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was heel tevreden met de wedstrijd van Verstappen. De Oostenrijker kwam superlatieven te kort in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Voor Max sleten de mediums sneller dan we vooraf hadden ingeschat. Ferrari was op dat vlak beter. Daar bovenop kregen we ook nog eens een tijdstraf van vijf seconden, maar we merkten op de boordradio dat Max on fire was. Op de harde banden liet hij een soort demonstratie zien. Hij liet zien uit welk hout hij gesneden is, hoe hij een race kan lezen en hoe agressief, maar fair kan racen."