Wolff leeft mee met ongelukkige Russell: "Hij had de juiste pace"

Het team van Mercedes kende een pijnlijke Grand Prix van Las Vegas. George Russell en Lewis Hamilton raakten allebei betrokken bij incidenten. De teleurstelling was groot en ook teambaas Toto Wolff baalde. De Oostenrijker was wel te spreken over het evenement.

Lewis Hamilton raakte bij de start van de race betrokken bij een aantal schermutselingen waardoor hij terugviel. Daarna raakte Hamilton ook nog de McLaren van Oscar Piastri en dit resulteerde in een lekke band. Ook George Russell had het lastig, want na een incident met Max Verstappen kreeg hij een straf van vijf seconden. Russell en Hamilton werden uiteindelijk als zevende en achtste geklasseerd.

Russell

Mercedes-teambaas Toto Wolff baalde van de incidenten van Hamilton en Russell. De Oostenrijkse teambaas reageerde in gesprek met Sky Sports op de straf van Russell: "Na het incident met Verstappen en de penalty, was het eigenlijk wel voorbij voor George. Hij had tot voor dat moment de pace om mee te doen met de koplopers. Maar, misschien was hij niet snel genoeg voor Max. Het is wat het is."

Vegas

Wolff verdedigde eerder dit weekend op een zeer felle wijze het evenement in de straten van Las Vegas. De Oostenrijker reageerde na afloop dan ook positief op de race: "Ik zou niet veel veranderen aan het weekendformat. Ik zou de kwalificatie misschien naar voren halen. Dus om tien uur in plaats van middernacht. Dan kan je de wegen iets langer open gooien en kunnen de fans gewoon gaan eten. Verder was het echt een geweldig event."