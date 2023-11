Norris uit voorzorg naar ziekenhuis gebracht na harde crash

Lando Norris speelde onvrijwillig een grote rol in de Grand Prix van Las Vegas. De Britse McLaren-coureur crashte vroeg in de race en de schade was groot. Norris klapte vol de muur in en zijn werkgever McLaren meldde dat hij voor checks naar het ziekenhuis is gebracht.

Norris leek ineens grip te verliezen waardoor hij vol in de muur schoot. Hij gleed nog eventjes door langs de betonnen muur waarna hij eindigde in de tec pro. De crash was spectaculair, maar Norris moest zich wel melden in het medisch centrum op het circuit. McLaren meldde daarna dat Norris uit voorzorg naar het Universitair Medisch Centrum is gebracht voor verdere onderzoeken. Eén uur na de race werd bekend dat hij het ziekenhuis had verlaten.