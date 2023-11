Perez moest vechten: "Daardoor had ik minder snelheid"

Sergio Perez speelde een hoofdrol in de race in de straten van Las Vegas. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur moest na een mislukte kwalificatie vanuit het middenveld starten, maar hij kwam alsnog als derde over de streep. Perez was hier redelijk tevreden mee.

Perez maakte al in de eerste ronde een pitstop en dat bleek een gouden greep te zijn. De Mexicaanse Red Bull-coureur profiteerde daarna van de Safety Cars en de problemen bij andere coureurs. Hij vond zichzelf terug in de top drie en hij reed zelfs eventjes aan de leiding. Maar, hij werd daarna weer gepakt door zijn teamgenoot Max Verstappen en in de laatste ronde werd hij ook nog eens verschalkt door Charles Leclerc.

Lastig

Na afloop van de race was hij dan ook een beetje teleurgesteld. Na een tripje in een Rolls-Royce meldde Perez zich bij interviewer van dienst David Coulthard: "De start van de race was heel erg lastig, want we hadden veel schade. Onze voorvleugel raakte beschadigd, dus we vielen eigenlijk helemaal terug naar het achterveld. We konden daarna veel auto's inhalen. We hadden een goede pace in de eerste stint en we wisten onszelf terug te krijgen in het gevecht."

Vechten

Perez pakte daarna zelfs eventjes de koppositie, maar hij werd in de laatste rondjes ingehaald door Verstappen en Leclerc. Perez legt de situatie uit: "De Safety Car bracht ons echt terug in de race. Ik haalde Charles in, maar in kon daarna niet echt weglopen. Ik reed met teveel vleugel en daardoor had ik minder snelheid. Max haalde ons daarna allebei in. Het was best lastig met soms ineens een paar windvlagen. Ik blokkeerde mijn remmen een paar keer, maar gelukkig bleef ik op de baan. Ik had Charles daarna niet meer zien aankomen."