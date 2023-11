Verstappen en Perez rijden in Elvis-racepak in Las Vegas

Max Verstappen en Sergio Perez stappen straks in hun auto in een opvallend racepak. Aan de vooravond van de Grand Prix van Las Vegas heeft het team van Red Bull Racing een opvallend eenmalig uiterlijk gepresenteerd. Verstappen en Perez kunnen zich daardoor voegen bij de vele Elvis-imitators in de stad.

Verstappen en Perez rijden namelijk in een racepak dat is geïnspireerd op het kostuum dat Elvis Presley veelvuldig droeg tijdens zijn jaren in Las Vegas. Perez zal rijden in een rood pak met de Elvis-details. De naam van het muziekicoon staat op het pak en verder barst het kostuum ook van de sterren. Verstappen rijdt in een soortgelijk pak, maar dan in een opvallend witte uitvoering. Beide coureurs rijden dit weekend ook met een bijzonder helmdesign.