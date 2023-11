Verstappen hekelt woorden van Wolff: "Niets anders van hem gewend"

Max Verstappen is en blijft kritisch op de organisatie van de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander is nog steeds niet blij met hoe men omging met het putdeksel-incident in de eerste vrije training. Hij spreekt Mercedes-teambaas Toto Wolff dan ook met duidelijke taal tegen.

Vlak nadat Carlos Sainz en Esteban Ocon over het frame van een putdeksel waren gereden, verscheen Mercedes-teambaas Toto Wolff in de perszaal. Terwijl de baancommissarissen alle putdeksels aan het fixen waren en Ferrari bezig was met het herbouwen van de auto, werden er kritische vragen gesteld over het circuit. Wolff schoot na een vraag uit zijn slof en hij vond de kritiek overbodig. Hij was van mening dat het ging om gezeur over een putdekseltje.

Wolff

Max Verstappen kon wel lachen om de woede van Wolff. De regerend wereldkampioen liet aan Viaplay weten dat hij niets anders van Wolff had verwacht: "Het is natuurlijk wel zo dat zoiets vaker is gebeurd, maar je moet er dan natuurlijk wel van leren. Als je naar een stratencircuit komt, dan weet je dat die dingen problemen kunnen gaan geven. Daar moet je op voorbereid zijn. Als het bij één van zijn auto's was gebeurd, dan had hij wel anders gepiept. Maar ik ben ook niets anders van hem gewend."

Impact

Verstappen snapt dan ook dat men bij Ferrari woedend is. Door de schade liep Sainz namelijk een gridstraf op waardoor hij morgen als twaalfde start in de Grand Prix. Verstappen: "Wij waren zeker ook boos geweest. Die hele auto was naar de klote, alles: chassis, de motor en de batterij. Carlos zei ook dat hij een paar seconden niets voelde in zijn benen. Het ongeluk had dus veel erger kunnen aflopen. Het gedeelte kwam natuurlijk vol in het chassis. Als die putdeksel loskomt en haaks op de auto staat, dan heb je echt een grote impact."

