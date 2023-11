Ocon snapt Verstappen niet: "Hij heeft toch genoeg pace"

Max Verstappen en Esteban Ocon hadden het vandaag met elkaar aan de stok aan het einde van het eerste kwalificatiegedeelte. Volgens Verstappen was hij genaaid door Ocon en gaf hij hem daarna een koekje van eigen deeg. Ocon heeft een iets andere kijk op de zaak.

Verstappen werd aan het einde van de Strip ingehaald door Ocon. De Fransman worstelde zich door het verkeer heen en hij hinderde hierbij Verstappen. De Nederlandse regerend wereldkampioen was hier niet van gediend en hij besloot een inhaalactie in te zetten bij het ingaan van de eerste bocht. Ocon moest hierdoor in de ankers en hij kon zich niet meer verbeteren. De Franse Alpine-coureur viel dan ook af in Q1.

Ocon had het in zijn eerste snelle ronde al lastig toen hij werd gehinderd door het verkeer. In zijn tweede ronde kwam hij Verstappen tegen en aan RaceFans vertelt Ocon zijn kant van het verhaal: "Het verschil tussen mij en hem is dat ik dat rondje nodig had omdat ik eerder last had van verkeer. Als ik die tweede ronde niet kon doen, dan lag ik er uit. Hij heeft genoeg pace, dus hij kon het zich verantwoorden om die ronde niet te rijden. Wij moesten op de delta letten. We zaten in het groen, maar er ontstond file en we moesten wel gaan. Ik heb eerder al een straf ontvangen hiervoor, dus ik had geen keus."

