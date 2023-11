Dag twee in Vegas: De Champions League bevindt zich in het Oosten

De tweede dag van het raceweekend in Las Vegas verliep veel minder chaotisch dan de eerste dag. De derde vrije training en de kwalificatie zorgden voor veel vermaak, maar de kritiek was nog niet verdwenen. Vooral het circuit en de acties van de organisatie zorgden voor ergernis.

Max Verstappen kwalificeerde zich als derde, maar door de straf van Carlos Sainz mag hij morgen toch als tweede starten. Na afloop ging Verstappen er eens goed voor zitten en maakte hij gehakt van de Formule 1 en Las Vegas. Hij nam het op voor Sainz en hij liet zich bij de internationale media uit over het circuit in Vegas: "Dit is de Eredivisie, Monaco is de Champions League. Met de Eredivisie is niets mis, maar iedereen wil toch de Champions League winnen? Hoe het is opgebouwd en hoe het eruit ziet is in orde, dat is natuurlijk top."

Mooie plaatjes

Verstappen is extreem kritisch op het circuit en de show in Las Vegas. Ook op de tweede dag stak hij dat gevoel dus niet onder stoelen of banken. Hij kreeg op sociale media veel bijval van fans. De lay-out is niet spectaculair en de coureurs hoeven zich niet druk te maken over uitdagende chicanes of listige bochten. Ze rijden vooral veel rechtdoor terwijl de casino's en hotels de show stelen.

Zelfs de grootste hater van de race in Las Vegas moet toegeven dat het er inderdaad top uitziet. De foto's van de Formule 1-wagens die over de Strip rijden gaan de hele wereld over. Maar, de lokale bevolking en de fans lijken er niet zo van te kunnen genieten. Ook vandaag gingen er weer beelden rond van halfvolle tribunes en strenge securityguards die mensen wegstuurden op de loopbruggen over de Strip.

Putdeksel

Het putincident van vrijdag was ook rondom de kwalificatie nog onderwerp van gesprek. Inderdaad, ook op andere circuits waren er wel eens problemen met de putten. In het eerder genoemde Monaco werden in 2016 alle putdeksels gecontroleerd nadat er één los was geschoten tijdens de eerste vrije training. De ophef was toen veel minder groot en dat is niet zo vreemd. Monaco vormt immers wél een grote uitdaging voor de coureurs en de baan is ontzettend populair onder de conservatieve fanbase van de Formule 1.

Macau

Wie dit weekend wil kijken naar een spectaculaire race op een extreem uitdagend stratencircuit, kan zijn ei beter kwijt in Macau. In de speciale bestuurlijke regio wordt immers de altijd spectaculaire Formule 3-race verreden. Alle grote talenten zijn aanwezig. Red Bull-reserve Isack Hadjar ontbreekt dit weekend in Las Vegas omdat hij in Macau racet en ook onder meer Dennis Hauger, Richard Verschoor en Gabriele Mini komen in actie. Vandaag ging de zege in de kwalificatierace naar Williams-talent Luke Browning.

Macau zorgt al jaren voor enorm spectaculaire races, maar toch gaat vrijwel alle aandacht dit weekend uit naar Las Vegas. Terwijl in de gokstad in Nevada onder meer Gordon Ramsay, Brad Pitt en Rod Stewart naar de kwalificatie keken, schakelden de hardcore-autosportnerds in voor de races in Macau. De verschillen tussen de twee steden zijn veel kleiner dan men denkt.

Las Vegas van het Oosten

Macau heeft namelijk de bijnaam 'het Las Vegas van het Oosten'. Het stikt er van de casino's en steeds meer toeristen weten de stad te vinden. Ook in Las Vegas kijkt men naar Macau, want vrijwel alle grote Amerikaanse casino's hebben ook een vestiging in de stad nabij China. Niet alleen Max Verstappen en Lewis Hamilton kunnen dit weekend dus terecht in het Venetian, ook Alex Dunne en Charlie Wurz kunnen na hun race achter de gokkasten van deze keten duiken.

Verstappens uitspraken over de Eredivisie en de Champions League gingen weliswaar over Monaco, maar ze konden net zo goed over Macau gaan. Ook dit circuit is een enorme uitdaging en is extreem populair onder de coureurs. Wie dit weekend wil genieten van spannende races op een historisch en uitdagend circuit, kan dus veel beter gaan kijken naar Macau. Rod Stewart zal zijn neus er niet laten zien, maar de casino's, enthousiaste fans en mooie beelden zijn er wel.

