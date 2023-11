Horner wijst tactiek aan als oorzaak rampzalige kwalificatie Perez

Het team van Red Bull Racing kende in Las Vegas zeker niet de beste kwalificatie uit hun bestaan. De Oostenrijkse renstal moest tijd toegeven op Ferrari en Sergio Perez viel zelfs al af in Q2. Teambaas Christian Horner stelt dat de tactiek van Perez niet werkte.

Red Bull wist bij het ingaan van de kwalificatie al dat ze iets langzamer waren dan het team van Ferrari. Maar, er kon van alles gebeuren en Red Bull ging dan ook all in. Het balletje rolde echter niet kun kant op en dat resulteerde in de derde tijd van Max Verstappen en de teleurstellende twaalfde tijd van Sergio Perez. Beide coureurs zullen op de startopstelling een plekje stijgen door de straf van Carlos Sainz.

Ferrari

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner reageerde na afloop zeker niet teleurgesteld. De Brit wist wat er ging gebeuren en hij sprak zich uit bij Sky Sports: "Ferrari is heel erg snel over een enkele ronde. De karakteristieken van hun auto zorgt ervoor dat de banden harder werken. Om eerlijk te zijn wel verwacht dat het zo zou gaan. Ik wil Charles feliciteren en het zal morgen een heel interessante race gaan worden."

Perez

Horner keek ook nog eventjes terug op de pijnlijke exit van Sergio Perez in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Horner geeft aan dat het plan niet goed uitpakte: "Hij ging eerder dan de rest de baan op. We hadden slechts de beschikking over drie setjes softs in de kwalificatie. Om te voorkomen dat hij in het verkeer terecht zou komen, reed hij zijn laatste rondje iets eerder dan de rest. Hij kwam daardoor een tiende te kort."

