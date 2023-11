Sainz vol ongeloof na gridstraf: "Hier kan ik toch niets aan doen"

Carlos Sainz was de grootste pechvogel van de dag in Las Vegas. De Spaanse Ferrari-coureur reed op de Strip over een frame van een putdeksel heen en daarbij raakte zijn auto zwaar beschadigd. Hij kreeg een gridstraf voor het vervangen van de onderdelen en daar snapt hij helemaal niets van.

Sainz was niet het enige slachtoffer van de putdeksel, ook Esteban Ocon reed zijn auto kapot op het losgekomen deel. Ferrari moest de Power Unit en het chassis van de auto van Sainz vervangen. Omdat hij hiermee de regels overtreedt, krijgt Sainz voor de race van zondag een gridstraf van tien plaatsen. Ferrari probeerde dit nog te voorkomen, maar de stewards vonden geen regel waarin stond dat ze coulance mochten tonen.

Sainz reed een goede tweede vrije training, maar dat resultaat sneeuwde door zijn straf volledig onder. De Spanjaard reageerde enorm teleurgesteld bij RACER: "Toen de sessie voorbij was hoorde ik van mijn team dat ik een gridstraf van tien plaatsen had ontvangen. Die heb ik gekregen voor iets waar ik en het team niets aan kunnen doen. Dit heeft mijn mindset volledig omgegooid. Je kan je misschien wel voorstellen dat ik enorm teleurgesteld ben, je zal mij dit weekend niet meer zo vrolijk rond zien lopen."

