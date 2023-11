Wolff woedend na Vegas-kritiek: "Het is maar een fucking putdeksel!"

De eerste dag van het raceweekend in Las Vegas is één grote chaos. De eerste vrije training werd na een handjevol minuten afgelast nadat Carlos Sainz en Esteban Ocon over een putdeksel reden. De tweede vrije training is voorlopig uitgesteld. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat iedereen te fel reageert.

Na een kleine negen minuten werd de eerste vrije training in Las Vegas stilgelegd omdat Carlos Sainz en Esteban Ocon over een loszittend frame van een putdeksel waren gereden. De FIA greep direct in en ze controleerden direct alle putdeksels, het leek er zelfs op dat de organisatie de putten dicht aan te metselen was. De kritiek was direct zeer groot, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff snapt daar niets van.

Belachelijk

De Oostenrijkse teambaas moest zich melden in de perszaal voor de gebruikelijke persconferentie voor teambazen. Daar werd hij geconfronteerd met de situatie. Wolff reageerde woedend: "Het is donderdagavond en het ging mis in de eerste vrije training. Dit hoeft geen smet te zijn, ze gaan de putdeksels herstellen. Morgenochtend praat niemand hier meer over. Stelde jij die vraag? Het is belachelijk! Hoe haal je het in je hoofd om de organisatie ,die voor een nieuwe standaard zorgt, in diskrediet te brengen! We praten over een fucking putdeksel!"

Credits

Wolff leeft wel mee met het team van Ferrari en Carlos Sainz, maar hij wil niet dat men de organisatie afkraakt. Hij wijst naar het verleden: "Dit soort dingen hebben we eerder gehad. Geef eens wat credits aan de organisatie die ervoor heeft gezorgd dat de sport groter is dan ooit. Liberty Media heeft het natuurlijk geweldig gedaan. We moeten ook niet gaan jammeren vanwege één putdeksel."