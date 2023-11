Verstappen ziet slaapverwekkend circuit in Las Vegas

De Formule 1-coureurs rijden dit weekend voor het eerst op het stratencircuit van Las Vegas. De verwachtingen zijn hoog en men verwacht vooral veel mooie beelden. Max Verstappen heeft er niet zoveel zin in en hij stelt dat het geen interessant circuit is om op te rijden.

Het circuit in Las Vegas is al maanden onderwerp van gesprek. De baan leidt dwars door het centrum van de stad en de grote casino's en hotels vormen het decor van de baan. Ook de bekende Strip is onderdeel van het circuit en dat zorgt waarschijnlijk voor veel spektakel en mooie plaatjes. Veel coureurs hebben er zin in om te rijden op dit bijzondere circuit, maar niet iedereen is fan van de lay-out.

Max Verstappen rijdt veel liever op een andere baan. De Nederlandse wereldkampioen is geen fan van de grote show en hij laat aan de internationale media weten dat hij het niet warm krijgt van de lay-out: "Het circuit is niet zo interessant. Het zal afhangen van hoeveel grip er is. Het ziet er niet naar uit dat er veel grip is, maar we'll go with the flow. In mijn optiek is het circuit helemaal niet spannend. Ik houd sowieso niet van stratencircuits, zeker niet in deze bolides, die veel te zwaar zijn. Als je dan ook geen grip hebt, dan helpt dat ook niet."