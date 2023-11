Perez jaagt op tweede plaats: "Ligt aan mij en niet aan Lewis"

Sergio Perez kan dit weekend in Las Vegas zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap veiligstellen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur moet zijn plekje verdedigen ten opzichte van Lewis Hamilton. Perez had deze plek al eerder kunnen pakken en hij stelt dat alle druk op zijn schouders ligt.

Perez verheugt zich op de race in Las Vegas. Hij weet waar de gevaren liggen en waar hij op moet letten. Een goed resultaat is belangrijk, want dan kan hij eindelijk zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap in zijn broekzak steken. In de afgelopen maanden had hij het lastig en kende hij een aantal tegenvallende raceweekenden. Inmiddels heeft hij zijn vorm weer teruggevonden en dat komt hem dus goed uit.

In Las Vegas moet hij Hamilton dus gaan verslaan. Perez weet wat hiervoor moet gebeuren en hij is streng voor zichzelf. In gesprek met de Mexicaanse tak van Fox Sports is hij duidelijk: "Ik ben blij dat het weekend van start gaat. Het grootste thema van dit weekend zal het op temperatuur houden van de banden zijn. Voor iedereen is alles nieuw. In de vrije trainingen zal het belangrijk zijn om vertrouwen op te bouwen aangezien het een stratencircuit is. Of ik tweede wordt in het kampioenschap ligt aan mij en niet aan Lewis."