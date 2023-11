Steiner blij met uitkomst right to review-zaak

Het team van Haas speelde vorige week een hoofdrol in een opvallende zaak. Ze hadden namelijk een protest ingediend tegen de uitslag van de Amerikaanse Grand Prix. De stewards bekeken de nieuwe bewijzen, maar ze wezen de zaak daarna af. Haas-teambaas Günther Steiner heeft geen spijt van het protest.

Het team van Haas diende een right to review in bij de stewards omdat ze het niet eens waren met een aantal beslissingen in Austin. Haas was namelijk van mening dat meerdere coureurs een straf hoorden te ontvangen voor het overschrijden van de track limits. Ze kwamen met meerdere bewijsstukken en een aantal teams moesten zich op virtuele wijze met melden bij de stewards. Hier werd het protest afgewezen omdat ze geen nieuw en relevant bewijs hadden gezien.

Geen spijt

De stewards waren in hun beslissingsdocument wel zeer kritisch op de FIA. Ze vinden dat de wijze waarop het overschrijden van de track limits worden gecontroleerd, moet worden aangepast. Haas-teambaas Günther Steiner is hier alsnog blij mee: "Ik heb er geen spijt van. We waren ons er wel van bewust dat het moeilijk zou worden om er een echte zaak van te maken, maar we hebben het tenminste geprobeerd."

FIA

Steiner is vooral blij met het feit dat de stewards zeer kritisch zijn op de FIA. Volgens de Italiaanse teambaas is dit zeer belangrijk voor de toekomst: "Wat eruit is gekomen, is dat de stewards tegen de FIA hebben gezegd dat ze slecht werk hebben geleverd. Dat was volgens mij ook het geval hier. Het heeft ons niet direct iets opgeleverd, maar we moesten het wel proberen. Als je iets wil in het leven, dan moet je ervoor vechten. Als je niets doet, dan bereik je sowieso niets."