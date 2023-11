Verstappen kritisch op druk reisschema: "Slaat nergens op"

Het huidige Formule 1-seizoen zit er bijna op. Dit weekend wordt er geracet in Las Vegas en volgende week reist het circus af naar Abu Dhabi. Het worden dus drukke dagen met veel reistijd voor de coureurs. Max Verstappen is van mening dat hier verandering in moet komen.

De coureurs kunnen dit weekend niet te lang blijven hangen in de casino's van Las Vegas, want op donderdag staat de mediadag in Abu Dhabi alweer op het programma. Het Formule 1-circus gaat snel weer door en dat betekent dus ook dat alle betrokkenen de halve wereld over moeten vliegen voor de seizoensfinale. Dat zorgt voor veel logistieke uitdagingen voor de teams, maar voor de coureurs is het vooral een fysieke uitdaging.

Abu Dhabi

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is allesbehalve blij met het extreem drukke reisschema van deze week. De Nederlander is in Las Vegas zeer kritisch op de organisatie. In gesprek met de internationale media is hij duidelijk: "In de Verenigde Staten is het over het algemeen wat drukker voor ons. Dat is niet het grootste probleem, maar het is niet mijn ding. Alle verplichtingen zijn hier niet zo'n groot probleem als je er bent, maar daarna moeten we weer naar Abu Dhabi vliegen."

Tijdzones

Verstappen heeft er alles aangedaan om te wennen aan de tijd in Las Vegas. Over een week zit hij echter weer aan de andere kant van de wereld: "Het tijdsverschil is alleen al twaalf uur en het is ook een compleet andere tijdzone. Nu leven we eigenlijk in de Japanse tijdzone, maar dan op een compleet andere dag. Dat snap ik gewoon echt niet. Dat is slopend, zeker aan het einde van het seizoen. Dat slaat nergens op."