AlphaTauri onthult speciale livery voor Las Vegas en Abu Dhabi

Ook AlphaTauri rijdt dit weekend met een speciale livery. In tegenstelling tot de andere teams hebben ze zich niet laten inspireren door Las Vegas, maar kiezen ze voor een andere actie. Deze kleurstelling wordt namelijk ook gebruikt tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi.

AlphaTauri rijdt met een kunstzinnige kleurstelling die is geïnspireerd op de recente kledingcollectie van het merk. Samen met kunstenaar Brendan Monroe hebben ze deze collectie en deze livery ontworpen. Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda zullen hiermee dus ook gaan rijden in Abu Dhabi. Dit weekend verschijnen vrijwel alle teams aan de start met een aangepaste kleurstelling.

