Hamilton verwacht gekkenhuis: "Lastig om je te focussen op je werk"

De grote show in Las Vegas kan dit weekend niet iedereen bekoren. Sommige coureurs willen gewoon racen, maar Lewis Hamilton geniet van de huidige situatie. De Brit verwacht een bijzondere ervaring en hij geeft toe dat het een uitdaging wordt om zich te blijven focussen op zijn werkzaamheden.

De coureurs rijden in Las Vegas dwars door het centrum van de stad. De wereldberoemde Strip is onderdeel van de lay-out en de grote hotels en casino's vormen het decor van de Grand Prix. De gehele stad is in de ban van de sport en het verkeer ligt dan ook deels plat. Lewis Hamilton heeft dan ook geen idee hoe hij zich van zijn hotel naar het circuit moet gaan begeven, maar dat betekent niet dat hij er geen zin in heeft.

Gaaf

Hamilton heeft veel zin in de race in de gokstad. De Britse Mercedes-coureur is fan van de show en hij wil gaan genieten, zo laat hij weten aan Sky Sports: "Ik neem alles in mij op vanaf het moment dat we arriveren. Als ik onder de lichten mag racen, gaat het voelen alsof ik speel in de casinofilm. Dat is echt heel gaaf. Mensen komen vanuit de hele wereld hierheen om deze Grand Prix te beleven."

Gekkenhuis

De race in Las Vegas is de derde en laatste Grand Prix op Amerikaans grondgebied van dit seizoen. Volgens Hamilton zijn het echt drie verschillende wedstrijden: "Iedere Amerikaans stad geeft een ander gevoel, maar het belangrijkste is dat het land geweldige fans heeft. Het zijn echt hardcore sportfanaten. Las Vegas is een speeltuin voor volwassenen en er is voor iedereen iets te doen. Het wordt een gekkenhuis en het is een uitdaging om je als coureur te blijven focussen op je werk."