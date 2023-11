Wolff wil Hamilton aan achtste titel helpen: "Had hij al moeten hebben"

Het team van Mercedes is bezig met een redelijk tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal kan Red Bull Racing niet bijhouden en ze zijn dan ook allesbehalve tevreden. Teambaas Toto Wolff wil er alles aan doen om Lewis Hamilton in de nabije toekomst de achtste wereldtitel te bezorgen.

Mercedes hoopte na een drukke winter de degens te kunnen kruisen met Red Bull Racing. Niets bleek echter minder waar te zijn. Sterker nog: de voorsprong van Red Bull was alleen maar groter geworden. Op een pole position van Lewis Hamilton na, kon Mercedes dit jaar nooit echt de strijd aangaan met Red Bull. De Duitse renstal staat nog wel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar daar willen ze eigenlijk niet staan.

Hamsterwiel

Mercedes wil meevechten om de titels, iets wat ze voor het laatst in 2021 voor elkaar kregen. Mercedes aast nog altijd op sportieve revanche en teambaas Toto Wolff is in gesprek met PA Media duidelijk: "We leven in een soort hamsterwiel waarin de tijd zo snel voorbij gaat dat het niet eens voelt alsof er al twee jaar voorbij zijn. Je kunt zien hoe snel de rangorde is veranderd. Wij wonnen acht constructeurstitels op rij en nu wint Red Bull al twee jaar op rij."

2021

Wolff verwijst met zijn woorden naar de controversiële seizoensfinale van 2021. Lewis Hamilton verloor daar de titelstrijd van Max Verstappen en dat doet Wolff nog altijd pijn: "We moeten vooruit kijken, we moeten leren van het verleden en we moeten ervoor zorgen dat Lewis weer snel wint. Ik heb een soort persoonlijke woede en een grote drive om hem naar zijn achtste wereldtitel te helpen. Hij had die al op zak moeten hebben. Als teambaas is het belangrijk om eerlijk te zijn naar je coureurs. Maar een groot deel van ons wil nog altijd 2021 overwinnen."